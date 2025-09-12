Genova: nuovi orari e iniziative per il Museo dell’Emigrazione Italiana, focus su didattica e Ottocento

Il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI) annuncia una rimodulazione degli orari di apertura al pubblico: a partire dal 15 settembre, le visite saranno possibili dal martedì al sabato, dalle 10 alle 18. La modifica, resa nota in accordo con il Comune di Genova, punta a ottimizzare l’accoglienza dei visitatori e il calendario delle attività educative.

Il museo ha recentemente accolto delegazioni internazionali provenienti da Argentina, Germania e dal Québec, a testimonianza del crescente interesse che il MEI continua a suscitare anche fuori dai confini italiani. Particolarmente significativo è anche il coinvolgimento del mondo scolastico, che vede nel museo una risorsa preziosa per approfondire la storia dell’emigrazione italiana, tema sempre più al centro del dibattito educativo nazionale.

In quest’ottica si è tenuto un open day dedicato agli istituti scolastici, durante il quale sono stati presentati laboratori didattici, percorsi interdisciplinari, visite guidate e progetti su misura per studenti di ogni età.

In programma anche una nuova iniziativa culturale in collaborazione con la Biblioteca Civica Berio, nell’ambito del cartellone cittadino "Genova e l’Ottocento". A partire da giovedì 25 settembre, prenderà il via un ciclo di cinque incontri dedicati ai fenomeni migratori tra XIX e XX secolo, con approcci e prospettive differenti. L’ultimo appuntamento, previsto per martedì 21 ottobre, si terrà proprio al MEI e sarà incentrato sul tema "L’emigrazione ottocentesca nel percorso espositivo del Museo: dalla Liguria al mondo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.