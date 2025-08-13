Genova, nuova viabilità in centro per i lavori del TPL: torna l’accesso a via Roma fino al 29 agosto

Proseguono i lavori per il progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale e, con essi, arrivano nuove modifiche temporanee alla viabilità cittadina. Il Comune di Genova ha emanato una nuova ordinanza che resterà in vigore fino al 29 agosto 2025, con l’obiettivo di mitigare l’impatto dei cantieri sul traffico e sulle attività economiche del centro.

La principale novità riguarda la zona di via XXV Aprile e piazza Fontane Marose: da oggi è nuovamente consentita la svolta da via Ettore Vernazza in piazza De Ferrari, permettendo così l’accesso a via Roma, via centrale per il commercio e la logistica cittadina.

"Abbiamo ascoltato il territorio, confrontandoci con residenti e commercianti – spiegano gli assessori Emilio Robotti (Viabilità) e Tiziana Beghin (Commercio) –. Questa ordinanza è frutto di un lavoro condiviso per ridurre al minimo i disagi. Ripristinare l’accesso a via Roma consentirà alle attività commerciali di gestire al meglio le operazioni di carico e scarico, particolarmente importanti in questo periodo di arrivo delle nuove collezioni stagionali".

Nel dettaglio, il tratto di piazza De Ferrari compreso tra via Ettore Vernazza e via XXV Aprile sarà transitabile. In piazza Fontane Marose verrà ripristinato il doppio senso di circolazione, con limite di velocità fissato a 30 km/h e istituzione di una rotatoria provvisoria all’altezza del civico 3. In via XXV Aprile, il tratto tra i civici 4 e 10 rimarrà interdetto al traffico, mentre tra il civico 10 e piazza Fontane Marose sarà consentito il transito ai soli veicoli autorizzati, con doppio senso regolato da movieri durante il cantiere e "a vista" nei restanti orari.

Anche via Interiano e piazza del Portello saranno soggette al limite di velocità di 30 km/h, con ulteriori restrizioni per i veicoli di lunghezza superiore ai 7 metri, fatta eccezione per mezzi AMIU e autorizzati. In via di Cassa di Risparmio resta in vigore lo stop con obbligo di svolta a sinistra verso via XXV Aprile, mentre in via Sofia Lomellini la svolta a destra verso via XX Settembre sarà consentita unicamente ai mezzi del trasporto pubblico locale.

L’ordinanza rientra in un piano più ampio di riorganizzazione della mobilità urbana, necessario per realizzare infrastrutture più efficienti a supporto del trasporto pubblico. L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.

