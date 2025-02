Genova, nuova sede su piazza De Ferrari per Calcio Liguria

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GENOVA - Grande entusiasmo per l'inaugurazione della nuova sede di Calcio Liguria, che trova casa nei locali di via XX settembre, affacciata su piazza De Ferrari, cuore della città. Un evento che segna un passo importante per l'ente che organizza campionati amatoriali, da anni punto di riferimento della regione.

La nuova sede - E' intervenuto il Presidente dell'associazione Sandro Scarrone che ha manifestato la sua gioia per la nuova apertura. "La location non passa inosservata" - esordisce il presidente- "siamo nel cuore della città e per questo è una sede di prestigio."

Progetti futuri - Sandro Scarrone ha voluto sottolineare come questo evento debba essere anche un punto di partenza per nuove iniziative future, tenendo sempre fede pero' alla tradizione. "Aldilà della sede quello che conta è il contenuto, da qui devono nascere nuovi progetti. Bisogna guardare sempre al futuro e Calcio Liguria lo fa, cercando di portare innovazione, ma allo stesso tempo tradizione."

A Genova, soprattutto gli amatori, giocano il "calcio a 7" e Calcio Liguria si dedica soprattutto a questa tipologia di tornei e campionati.

Punto di riferimento e divertimento - "Calcio Liguria si indirizza a quei soggetti che vogliono soprattutto divertirsi", uno degli obiettivi dell'ente è proprio questo, rendere il calcio un divertimento, unendo competitività ad un ambiente sereno e gioioso. "Oggi Calcio Liguria è un vero punto di riferimento" - dice Scarrone - "non lo dico io, ma lo dicono i numeri: 300 squadre iscritte ai campionati nella stagione sportiva 2024-25, oltre 5.000 giocatori coinvolti e 100 partite disputate ogni settimana. Con questi numeri si genera un coinvolgimento sociale e associativo davvero importante" - conclude il presidente. -

Il calcio amatoriale in Liguria continua a crescere, consolidandosi come una realtà fondamentale per l'intero movimento calcistico regionale.

