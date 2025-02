Genova, nuova ordinanza anti-alcol, Lega: "Misura concreta per la sicurezza urbana come chiesto dal territorio"

Il gruppo consiliare della Lega a Genova plaude alle restrizioni disposte dalla giunta su commercio e consumo di alcol.

“L'ordinanza anti - alcol adottata dall'Amministrazione comunale - si legge in una nota - rappresenta uno strumento concreto per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nelle aree più critiche della città come richiesto a gran voce dal territorio. Comprendiamo le preoccupazioni del SIAP, ma riteniamo inaccettabile liquidare l'iniziativa come inefficace senza considerare il contesto più ampio in cui si inserisce. Il provvedimento non è una misura isolata, bensì parte di un'azione più ampia volta a tutelare i cittadini, i commercianti e il decoro urbano. L’ordinanza non sostituisce, ma affianca, gli interventi strutturali già in corso. Investire nella sicurezza urbana significa lavorare su più fronti: dalla prevenzione alla riqualificazione, fino al controllo del territorio". I leghisti polemizzano con il SIAP, che aveva criticato la misura (leggi qui).

"In questo senso, il Comune ha già avviato collaborazioni con la Prefettura e le Forze dell'Ordine per un'azione coordinata e più efficace. Per quanto riguarda le critiche sulla gestione del centro storico - conclude la nota - ricordiamo che sono stati avviati importanti progetti di riqualificazione, miglioramento dell'illuminazione pubblica e supporto alle attività commerciali per rendere queste aree più sicure e attrattive. La sicurezza non si ottiene con un solo provvedimento, ma con un lavoro costante e sinergico tra le istituzioni. Invitiamo il SIAP a un confronto costruttivo perché l’obiettivo comune deve essere il benessere della cittadinanza e non fare sterili polemiche."

