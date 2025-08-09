Genova, nella chiesa delle Vigne l’elemosina diventa digitale: nuovo totem per carte e bancomat

Un totem per le offerte elettroniche entra nella chiesa delle Vigne, nel cuore del centro storico di Genova. L’obiettivo è semplice: dare un’opportunità in più a chi vuole sostenere le tante attività di assistenza portate avanti dalla parrocchia, senza sostituire cassette o raccolte tradizionali.

Progetto – La chiesa, tra architettura romanica, barocca e neoclassica, sarà una delle cento in Italia a dotarsi di un totem digitale per le donazioni. La firma è arrivata ieri come conferma il parroco Giovanni Valdenassi, in carica dal 2023.

Motivazioni – L’iniziativa nasce da due esigenze precise. Molti visitatori stranieri non usano contanti e non possono fare donazioni. Inoltre, le cassette delle offerte sono spesso prese di mira, anche più volte al giorno.

Sicurezza – Nel dedalo dei caruggi, tra disagio sociale e spaccio di crack, il problema dei furti è quotidiano. La soluzione più efficace è ridurre il contante in circolazione.

Accordo – L’idea è stata sviluppata con Bpm, prendendo spunto da sistemi già visti all’estero. Il totem sarà installato entro settembre o ottobre.

Attività solidali della chiesa– Nel quartiere la chiesa della Vigne è un punto di riferimento per chi ha bisogno, vengono distribuiti cibo e vestiario e una volta al mese viene organizzato un mercatino per raccogliere fondi. A queste iniziative si aggiunge la gestione di 14 beni confiscati alla mafia e la cura della parte storica e architettonica dell’edificio, con il restauro del campanile già finanziato.

Nuova proposta – Tra le novità, anche una celebrazione del mercoledì alle 13.15 dedicata a chi lavora in centro, da cui è nata l’idea di una “piccola tassazione volontaria” per aiutare chi fatica a pagare le bollette. Il totem non sostituirà nulla sarà solo una chance in più di aiutare.

Dunque in un'epoca in cui tutto ormai è digitale anche le chiese si adeguano per tenere il passo e per rendersi più aperte al 21esimo secolo. D'altronde sono ormai poche le persone che girano con contanti e in particolare con le classiche monetine da inserire nella cassetta.





