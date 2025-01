Genova, nel 2024 investiti 500mila euro per migliorare le area sportive all'aperto

GENOVA - Dieci gli interventi messi in campo dal Comune di Genova nel 2024, illustrati questa mattina in sala Rossa, davanti alla Commissione consiliare, da parte dell’Assessore allo Sport, Alessandra Bianchi, che hanno riguardato, a partire dal 2024, la riqualificazione e l’implementazione di nuove aree sportive outdoor di libera fruizione, da Ponente a Levante.

Oltre 500 mila euro, reperiti anche attraverso bandi regionali e sponsorizzazioni legate al progetto di Genova Capitale Europea dello Sport, investiti nel 2024.

«Abbiamo fortemente voluto questi interventi che, oltre ad implementare l’offerta sportiva del nostro territorio ed ampliandone l’inclusività, contribuiscono alla crescita della nostra città in termini di servizi e fruibilità a beneficio di cittadini, visitatori e turisti arricchendone anche l’eterogeneità dell’offerta turistica che in questo caso coniuga il patrimonio storico-culturale e paesaggistico con le attività outdoor - afferma l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi – Un investimento importante che riguarda l’intero territorio, da Ponente a Levante, e che dimostra, ancora una volta, quanto la nostra amministrazione creda fortemente nello sport e in tutti i suoi valori».

Alcuni degli interventi, tra cui quelli riguardanti i Giardini di Via Mansueto, il Parco di Villa Rosa, il Parco di Valletta Cambiaso, i giardini di via Liri, sono stati ultimati nel corso del 2024 mentre quelli previsti nei Giardini Lo Giudice, Giardini Carlone, Giardini Albero del Ciao, Giardini di via Vezzani saranno realizzati entro il primo semestre 2025. In fase di conclusione invece i progetti riguardanti i Giardini di Quinto ed il Parco di Villa Centurione Doria.

Tutti gli interventi realizzati o in fase di realizzazione prevedono la creazione di isole sportive adatte a persone di ogni età ed abilità con idonee pavimentazioni antitrauma. Per ogni attrezzatura fitness è previsto l’inserimento di un pannello illustrativo per il corretto utilizzo ed un QR Code per permettere agli utenti di potersi allenare con l’ausilio di un personal trainer virtuale.

Previsti anche gli allestimenti di campetti multisport, con l’inserimento dei doppi canestri da basket e baskin, mini-porte da calcio e rete per la pallavolo, con l’obiettivo di favorire l’integrazione, l’inclusione e la socialità attraverso la pratica sportiva.

