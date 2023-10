Genova: nel 2023 già 4mila multe per l'utilizzo del telefono alla guida

Guidare con il cellulare in mano è un pericolo da non sottovalutare, eppure le persone sembrano non interessarsi di questo. A Genova, nel 2023 sono state emesse quattromila multe per cellulare alla guida. Un numero decisamente ragguardevole. C'è chi chatta, chi telefona e chi addirittura gira video mentre è in movimento, rischiando di tamponare qualcuno creando un grave incidente. Quello che poi è successo tempo fa a uno youtuber a bordo di una Lamborghini che si è schiantato contro una Smart a Roma, dove a bordo per altro c'era un bambino di 5 anni rimasto ucciso.

Attualmente l’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada dispone che “è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”.

Con un decreto, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato una serie di misure perché il governo vuole ridurre l’incidentalità in Italia, quindi anche in Liguria e a Genova. Una di queste modifiche riguarda proprio l’utilizzo del cellulare alla guida. Alla prima sanzione scatterà la sospensione della patente, almeno per 15 giorni.