Genova: nasce Unisport, la nuova squadra universitaria di calcio

È stata ufficialmente presentata oggi l’ASD Unisport Genova, una nuova realtà sportiva universitaria che parteciperà al campionato di Terza Categoria per la stagione 2025/2026. L’iniziativa, nata dall’idea di alcuni studenti dell’Università di Genova in collaborazione con l’ateneo stesso, il Coni e il Cus, ha l’obiettivo di creare un punto di riferimento sportivo, culturale e formativo all’interno della comunità studentesca.

L’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, ha sottolineato come “Unisport Genova rappresenti un progetto innovativo che coniuga sport, formazione e studio, offrendo agli studenti opportunità concrete di crescita dentro e fuori dal campo. In un anno speciale, in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport 2025, iniziative come questa mostrano come passione sportiva e cultura possano dialogare efficacemente nel nostro territorio”.

Anche il rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, ha evidenziato l’importanza del progetto: “ASD Unisport Genova non è solo una squadra, ma un vero laboratorio in cui gli studenti possono mettere in pratica le competenze acquisite durante gli studi. Siamo orgogliosi di sostenere iniziative che favoriscono l’integrazione tra teoria e pratica, dimostrando come lo sport possa essere un importante strumento di crescita personale e professionale”.

La gestione della società è affidata interamente agli studenti iscritti al corso di laurea “Politiche, Governance e Informazione dello Sport”, che si occupano di tutti gli aspetti organizzativi, dalla comunicazione alla gestione economica e amministrativa. La squadra giocherà le partite casalinghe al campo Torbella, guidata dall’allenatore Davide Sangiorgio, supportato da un gruppo di studenti che curano anche la comunicazione e la presenza social della società.

