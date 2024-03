Genova, Musumeci sull'emergenza idrogeologica: "Manca politica di prevenzione"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il Governo Renzi ha inventato la struttura 'Italia Sicura', che ha messo fuori il Governo Conte, quindi nel campo del centrosinistra non pare ci siano idee particolarmente chiare su come neutralizzare la fragilità evulnerabilità del territorio nazionale". Così il ministro della Protezione civile Nello Musumeci a margine di una visita a Genova risponde alle critiche delle opposizioni per i danni provocati dall'ultima ondata di maltempo in Italia. "Il Governo Meloni ha potenziato 'Casa Italia', che assieme alla Protezione civile è uno dei dipartimenti della mia delega e ricordo che qualche giorno fa abbiamo messo a disposizione delle isole minori 100 milioni contro la vulnerabilità del territorio". "In Italia non c'è mai stata una seria politica di prevenzione sia strutturale sia non strutturale, si è preferito privilegiare la gestione dell'emergenza, - sostiene Musumeci - ma quando si interviene in emergenza il danno è già fatto, ecco perché il Governo sta lavorando a una nuova cultura del rischio che da un lato renda maggiormente consapevoli i cittadini dall'altro maggiormente impegnate le istituzioni. Non è vero che mancano le risorse. É mancata la programmazione, la capacità di individuare gli obiettivi strategici prioritari per arrivare ai cantieri di messa in sicurezza. Il 94% del territorio italiano è esposto al rischio frane e idrogeologico, nessuno può dire se accadrà, dobbiamo soltanto chiederci quando accadrà. Perciò il Governo ha stanziato 800 milioni del Pnrr contro il dissesto idrogeologico che le Regioni dovranno spendere entro giugno".