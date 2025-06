Genova, muore 75enne dopo giorni in rianimazione: indagine su dose errata di farmaco

Un uomo di 75 anni è morto all’ospedale San Martino di Genova dopo circa dieci giorni in Rianimazione. Era stato trasferito d’urgenza da un altro presidio sanitario della città, dove, secondo le prime verifiche, avrebbe ricevuto una quantità di eparina superiore al dosaggio previsto.

Segnalazione – Il caso ha portato all’apertura di un audit clinico da parte della direzione sanitaria dell’ospedale di Voltri. La procedura è scattata dopo che l’evento è stato segnalato come avverso, come previsto dai protocolli interni, per ricostruire l’accaduto e valutare eventuali criticità nell’assistenza.

Condizioni critiche – L’uomo, secondo quanto riferito dai familiari, era inizialmente ricoverato per una forma febbrile non considerata grave. Le sue condizioni sarebbero poi peggiorate rapidamente, rendendo necessario il trasferimento in Rianimazione al San Martino, dove è rimasto per diversi giorni prima del decesso, avvenuto questa mattina.

Verifiche tecniche – Parallelamente, sono in corso controlli sui sistemi digitali utilizzati per la prescrizione e la somministrazione dei farmaci. Le verifiche mirano ad accertare se l’errore sia dipeso da un problema umano o tecnico, anche alla luce del fatto che i software gestionali sono progettati per prevenire anomalie nei dosaggi.

Accertamenti in corso – Le procedure interne non sono ancora concluse. L’audit clinico coinvolge personale sanitario con l’obiettivo di analizzare in modo sistematico il percorso di cura, senza attribuire responsabilità individuali, ma con lo scopo di migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza ai pazienti.

