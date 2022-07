Genova, movida violenta anche in corso Italia: tre arresti per una rissa

di Edoardo Cozza

Tre ragazzi di 25 anni sorpresi dalla polizia durante una violenta lite scoppiata alle 4 del mattino

All'una la rissa con accoltellamento nei pressi di piazza delle Erbe a Genova, ma non è stato l'unico episodio violento della nottata. Erano circa le 4, infatti, quando una volante della polizia ha sorpreso tre ragazzi italiani, tutti di circa 25 anni, che litigavano violentemente in Corso Italia. Calci, pugni e spintoni per una lite difficile da sedare anche per gli agenti, che hanno faticato non poco per riportare la calma.

I tre protagonisti della rissa sono stati arrestati.