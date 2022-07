Genova, rissa nel centro storico: accoltellato alla schiena un ragazzo

di Edoardo Cozza

L'episodio accaduto all'una di notte nei pressi di piazza delle Erbe: il ferito ha 20 anni, l'aggressore, arrestato poco dopo, ne ha 22

Ancora una notte movimentata nel centro storico di Genova, con una rissa che ha portato al ferimento di un 20enne. L'episodio è avvenuto intorno all'una di notte nei pressi di piazza delle Erbe: a seguito di una lite, un ragazzo italo-marocchino di 22 anni ha accoltellato un tunisino di due anni più giovane, colpendolo alla schiena.

Il ferito, in condizioni abbastanza gravi, è stato ricoverato d'urgenza al Galliera, dove si trova in prognosi riservata. L'autore del gesto è stato arrestato, mentre altri due giovani (un moldavo 18enne e un albanese 20enne, tutti residenti regolarmente in Italia) sono stati segnalati per rissa.