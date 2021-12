Genova, moto contro camion in A12: centauro gravissimo al San Martino

di Marco Innocenti

L'incidente è avvenuto nei pressi della galleria Rivarolo, in direzione di Genova

GENOVA - Un grave incidente quello che si è verificato nelle prime ore della mattinata sulla A12, fra Genova Est e l'allacciamento con la A7. Un uomo, che viaggiava a bordo della sua moto, è stato coinvolto in un incidente contro un camion nei pressi della galleria Rivarolo, in direzione Genova. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che hanno trasferito il centauro al San Martino in condizioni apparse da subito molto gravi.

Pesanti ripercussioni anche sul traffico, con code che hanno raggiunto i 5 chilometri fra i caselli di Nervi e Bolzaneto.

