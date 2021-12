Genova, code in autostrada: 5 chilometri in A7 fra Nervi e il bivio con l'A12

di Marco Innocenti

Traffico incolonnato anche in A7 in entrambe le direzioni e in A10 fra Celle Ligure e Varazze

GENOVA - Risveglio in coda per molti automobilisti liguri. Fin dalle prime luci dell'alba, infatti, le autostrade della nostra regione sono interessate da rallentamenti e incolonnamenti sul tutte le principali direttrici. In A7 un ritardo sullo smantellamento del cantiere ha causato code, soprattutto fra Bolzaneto e il casello di Genova Ovest, aggravate dal traffico sulla viabilità cittadina che non ha certo agevolato lo smaltimento delle auto e dei mezzi pesanti. Difficoltà anche nella direzione opposta, verso Milano, dove si registra un chilometro di coda fra Bolzaneto e Busalla.

La situazione più difficile, però, è segnalata sulla A12 fra il casello di Genova Nervi e il bivio per la A7. Qui, a causare cinque chilometri di coda, è un grave incidente avvenuto intorno alle 7 fra un camion e una moto, con il centauro trasferito in codice rosso al San Martino. Sempre in A12, fra Rapallo e Chiavari, per un cantiere si sono già formate code per un chilometro circa. Tre chilometri di coda anche sulla A26, fra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord per lavori mentre sono due i chilometri di coda sulla A10, in direzione di Genova, fra Celle Ligure e Varazze, così come in direzione opposta, fra Celle e la complanare Savona.