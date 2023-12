Genova: morto improvvisamente Sauro Manucci, consigliere regionale di Fratelli d'Italia

E’ morto improvvisamente Sauro Manucci, 70 anni, spezzino, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. L’esponente politico si trovava alla cena natalizia di maggioranza, con tutta la giunta e i consiglieri del centrodestra, in un locale genovese di Carignano, quando è stato colto da malore. Aveva lasciato la cena anzitempo, per tornare alla Spezia dove viveva e ripresentarsi la mattina successiva in consiglio regionale per la discussione del bilancio. Ma quando gli altri commensali sono usciti lo hanno visto esanime a terra, a poca distanza dal locale. E' stato lo stesso assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola, medico, a tentare di praticare il massaggio cardiaco a Manucci. Quindi il consigliere è stato trasportato d'urgenza al Galliera, a poca distanza dal locale dove si era tenuta la cena, ma i medici del nosocomio di Carignano non hanno potuto che constatarne il decesso.



Nato alla Spezia nel 1953, diplomato all'Isef di Firenze e insegnante di educazione fisica nelle scuole superiori, da giovane era stato un atleta di buon livello nell'atletica leggera, più volte campione assoluto ligure e campione italiano della Marina Militare.

Presente sulla scena politica dal '97 in Consiglio comunale alla Spezia con Alleanza Nazionale, sempre rieletto e arrivato al rango di capogruppo. Quindi l'elezione in consiglio regionale, dove era al suo primo mandato e aveva riscosso apprezzamenti trasversali per la passione e la lealtà, fino al tragico epilogo in serata.