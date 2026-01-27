Genova: minacciano passante con coltello per una sigaretta elettronica, tre minorenni arrestati

Sabato sera al Porto Antico di Genova due minorenni hanno minacciato un uomo con un coltello per rubargli la sigaretta elettronica, ma sono stati rapidamente rintracciati e arrestati dalla Polizia.





La vittima, visibilmente sconvolta, ha avvicinato i poliziotti che a bordo della Volante stavano passando dal porto Antico e ha detto di esser stato rapinato da tre ragazzi di cui due con il volto coperto che lo avevano minacciato con un coltello sottraendogli il dispositivo elettronico dalla tasca. Grazie alla descrizione fornita, i poliziotti li hanno fermati in piazza Cavour.





Uno dei due 17enni è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso, mentre il ragazzo di 16 anni aveva con sé la sigaretta elettronica precedentemente rubata e immediatamente restituita al legittimo proprietario. Due di loro indossavano ancora il passamontagna.





I tre sono stati accompagnati in Questura per la stesura degli atti e successivamente trasferiti in un Centro di Accoglienza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Divisione Anticrimine, con apposita istruttoria, ha emesso nei confronti di uno dei due ragazzi di 17 anni la misura di prevenzione dell'avviso orale del questore.

