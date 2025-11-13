Genova, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 1 milione di articoli contraffatti per 3,5 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato oltre un milione di articoli contraffatti, per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro. L’operazione, condotta negli ultimi tre mesi dai “baschi verdi” del comando provinciale, ha interessato diverse aree del centro storico — tra cui la Maddalena, Portoria, Prè e il Molo — con controlli mirati in vie ad alta densità commerciale come via Adua, via Balbi, via Pré, via Gramsci, via San Luca e piazza Caricamento.





Il bilancio dell’attività parla di 27 persone denunciate per ricettazione e contraffazione, 6 segnalazioni alla Camera di Commercio e sanzioni amministrative per oltre 11 mila euro.





Tra la merce sequestrata figurano accessori di moda e abbigliamento con loghi falsi dei marchi più noti (Gucci, Louis Vuitton, Nike, Adidas), dispositivi elettronici contraffatti come auricolari “AirPods” e smartwatch “Apple Watch”, oltre a caricabatterie e accessori privi di marcatura CE, potenzialmente pericolosi per l’uso domestico.





Particolare attenzione è stata riservata a oltre 13.500 pupazzi “Labubu”, imitazioni dei popolari personaggi da collezione della casa produttrice Pop Mart, rinvenuti in magazzini di un esercizio commerciale del centro storico. I militari hanno accertato che i peluche, venduti ufficialmente solo nei canali autorizzati di Milano e online, presentavano difformità rispetto agli originali e sono stati sequestrati.

