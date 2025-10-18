Genova, maxi sequestro della Guardia di Finanza: 1,5 milioni di prodotti da fumo illegali

Blitz della Guardia di Finanza nel cuore del centro storico di Genova, dove i militari hanno sequestrato oltre un milione e mezzo di prodotti e accessori per il confezionamento di sigarette, tutti privi del contrassegno dei Monopoli di Stato e dunque venduti senza il pagamento delle imposte previste. Il materiale era esposto e messo in vendita all’interno di un negozio di bigiotteria e articoli per la casa.





Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto anche 150 articoli contraffatti, tra cui borse, occhiali da sole e mascherine in stoffa recanti i loghi falsificati di noti brand della moda.





La titolare dell’esercizio commerciale e il marito sono stati denunciati per evasione dell’accisa sui tabacchi lavorati, contraffazione e ricettazione. Le indagini proseguono per chiarire la rete di approvvigionamento della merce illegale.

