Genova, maxi progetto da 6 milioni per il waterfront: un unico cantiere tra Buozzi, Darsena e Porto Antico

La Giunta comunale di Genova ha dato il via all'iter per un maxi intervento da 6 milioni di euro destinato a riqualificare l'asse costiero compreso tra via Buozzi, la Darsena e il Porto Antico. L'obiettivo è realizzare un unico progetto capace di migliorare la mobilità, riqualificare gli spazi pubblici e rafforzare il collegamento tra il centro cittadino e il fronte mare.

Con l'adeguamento del Programma triennale dei lavori pubblici, il Comune ha deciso di accorpare gli interventi inizialmente previsti in un unico lotto, superando la precedente suddivisione. La scelta, resa possibile grazie alla quota di flessibilità del programma nazionale "Metro Plus e Città Medie del Sud 2021-2027", consentirà una progettazione unitaria sotto il profilo estetico e funzionale.

«Abbiamo scelto di riunire gli interventi in un unico progetto perché vogliamo migliorare gli spostamenti quotidiani e la qualità dello spazio pubblico», ha spiegato la sindaca Silvia Salis. «La Darsena rappresenta una delle principali porte d'accesso al centro storico e al Porto Antico. Alla risposta ai problemi di sicurezza, come il nuovo servizio "Darsena 24" della Polizia Locale, deve affiancarsi una riqualificazione strutturale degli spazi: un luogo illuminato, curato e vissuto è anche un luogo più sicuro. Inoltre il progetto sarà condiviso con i cittadini attraverso un percorso partecipativo».

Sulla stessa linea l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, che sottolinea i vantaggi di un'unica regia per l'opera: «Spezzettare i cantieri sarebbe stato un errore. Con un solo intervento avremo tempi più certi, un impatto più ordinato sulla viabilità e un progetto capace di ricucire la città, migliorando il collegamento tra i Municipi Centro Est e Centro Ovest».

Il progetto si sviluppa su due direttrici principali.

La prima riguarda la mobilità sostenibile, con la realizzazione di una pista ciclabile protetta che completerà la cosiddetta "Pista del Mare", prevista dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). L'intervento comporterà anche una revisione della viabilità, con l'obiettivo di favorire gli spostamenti in bicicletta e ridurre la congestione del traffico, soprattutto nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro.

La seconda è dedicata alla rigenerazione urbana della Darsena e di Calata Simone Vignoso, destinata a diventare uno dei principali accessi turistici e culturali al centro storico e al Porto Antico. Il progetto prevede nuove pavimentazioni, aree pedonali e ciclabili, spazi verdi, un'area giochi per bambini, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e l'installazione di telecamere di videosorveglianza.

L'amministrazione sta completando il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), che dopo l'estate sarà presentato ai cittadini nell'ambito di un percorso partecipativo. L'obiettivo è approvare il Progetto di fattibilità tecnico-economica entro la fine dell'anno, bandire la gara d'appalto nel 2027 e avviare successivamente i lavori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.