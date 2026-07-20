Caldo record a Genova: bollino rosso anche martedì 21 luglio, è il sesto giorno consecutivo

L'ondata di calore che sta interessando la Liguria continua senza tregua. Il Ministero della Salute ha confermato anche per martedì 21 luglio il bollino rosso per Genova, portando a sei i giorni consecutivi di massima allerta per le temperature elevate e il forte disagio provocato dall'afa.

Si tratta della seconda ondata di calore dell'estate 2026, che supera per durata quella registrata a fine giugno, quando i giorni di bollino rosso erano stati cinque. Le condizioni di caldo intenso persistono sia nelle ore diurne sia durante la notte, con effetti potenzialmente pericolosi per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Secondo le previsioni, un miglioramento è atteso da mercoledì 22 luglio, quando il livello di allerta dovrebbe scendere al bollino giallo, segnalando una situazione meno critica ma che richiederà comunque attenzione.

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