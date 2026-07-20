Bergeggi, rimossa dai carabinieri subacquei una rete fantasma nell'area marina protetta

I carabinieri del Nucleo Subacquei di Genova, con il supporto del Comando provinciale di Savona, hanno rimosso una rete da pesca "fantasma" abbandonata sui fondali dell'Area Marina Protetta di Bergeggi, a circa 30 metri di profondità.

La rete era rimasta impigliata a una boa di segnalazione all'interno della zona di riserva integrale, l'area sottoposta al massimo livello di tutela ambientale, dove sono vietati navigazione, ancoraggio e balneazione.

L'intervento ha permesso di eliminare un grave rischio per l'ecosistema marino. Le reti da pesca abbandonate, infatti, continuano a catturare pesci e altri organismi per lungo tempo e, degradandosi, rilasciano microplastiche che compromettono la salute dell'ambiente marino.

La presenza della rete è stata segnalata ai militari dal centro diving Divenjoy di Noli, consentendo un'operazione tempestiva di recupero e salvaguardia dell'area protetta.

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