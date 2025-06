Genova, maxi operazione antidroga nei vicoli: sei arresti e quattro denunce in poche ore

Una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Genova Centro ha portato a sei arresti e quattro denunce nei vicoli del centro storico e nell’area del porto antico. Durante il servizio di controllo straordinario del territorio sono state identificate oltre cento persone.

Controlli a tappeto – Nel corso dell’attività, i militari hanno fermato tre giovani albanesi a bordo di un’auto. L’atteggiamento nervoso degli occupanti ha spinto i carabinieri a perquisire il veicolo, dove sono stati trovati 20 grammi di cocaina. La successiva perquisizione nelle abitazioni dei tre ha permesso di sequestrare circa un chilogrammo della stessa sostanza e 6.500 euro in contanti. I tre sono stati trasferiti nel carcere di Marassi.

Spaccio in strada – Altri due arresti sono scattati in via della Maddalena, dove due cittadini senegalesi sono stati colti in flagrante mentre cedevano crack a un acquirente italiano. Sequestrati anche 600 euro ritenuti frutto dell’attività illecita. Il compratore è stato segnalato alla Prefettura.

Ulteriori sequestri – Sempre nell’ambito della stessa operazione, un 24enne marocchino è stato arrestato per aver venduto cocaina a un altro cittadino nordafricano. Le manette sono scattate sul posto, durante il passaggio di mano della sostanza.

Denunce – Quattro persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio. Un 23enne ha tentato di fuggire al controllo, ma è stato bloccato e trovato con due dosi di cocaina. Un altro marocchino, anche lui 24enne, è stato trovato con 18 compresse di Rivotril, farmaco soggetto ad abuso. Infine, due giovani tunisini di 18 anni sono stati sorpresi mentre stavano per vendere hashish.

Tendenza in aumento – I militari segnalano un incremento nei sequestri di sostanze non convenzionali, tra cui il Rivotril, il cui consumo improprio è in crescita anche in ambito urbano. L’operazione conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul controllo dei vicoli del centro e delle aree più sensibili della città.

