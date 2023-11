Genova, Maurizio Michelini lascia l'incarico da supervisore sui progetti del Pnrr

Maurizio Michelini ha lasciato l’incarico assegnatogli dal Comune di Genova di dirigente di alta specializzazione a supporto del project management office per la supervisione dello stato di avanzamento dei progetti PNRR e altro.





«Si tratta di una scelta motivata da questioni professionali legata alle mie attività al di fuori di quello che è stato il mio incarico presso il Comune di Genova - spiega Maurizio Michelini - Ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale per la stima sempre dimostrata nei miei confronti e per l’importante lavoro svolto insieme in questo periodo su progetti strategici per il futuro della città».





«Ringraziamo Maurizio Michelini per l’attività svolta a servizio di Genova, iniziata anni fa come Responsabile unico del procedimento per l’appalto della ricostruzione del viadotto sul Polcevera e consolidata negli ultimi mesi con un incarico fondamentale per la gestione e valorizzazione di importanti e strategici interventi per il futuro della città - dice il sindaco di Genova Marco Bucci - A Michelini un sentito “in bocca al lupo” per il suo futuro umano e professionale».