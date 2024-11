Regione, Natale e Sanna (Pd): "Bucci affida economia a figura ibrida senza poteri né autonomia"

"Si sono vantati di essere al fianco degli imprenditori, ma la realtà è ben diversa", attaccano Davide Natale, segretario del PD Liguria, e Armando Sanna, capogruppo PD in Regione. I due esponenti del Partito Democratico denunciano l'assenza di un assessore per settori cruciali come lo Sviluppo Economico, l’Artigianato, l’Industria, la Logistica e la Blue Economy. Al loro posto, spiega Natale, è stato creato un ruolo privo di significato giuridico: "Un 'consigliere a supporto del presidente', una figura che non esiste nell’organigramma della Regione e che non avrà alcuna autonomia decisionale, né poteri di firma o di proposta su tematiche strategiche per la Liguria". Esplicita la critica al "consigliere delegato" Alessio Piana.

Segno - Secondo i rappresentanti del PD, questa mossa non è solo una carenza di leadership, ma un chiaro segno di una politica rivolta esclusivamente alla distribuzione di poltrone tra i partiti del centrodestra, senza fornire risposte concrete alle necessità dei cittadini e delle imprese. "Il ‘consigliere di supporto’ sarà semplicemente un assistente del presidente, senza alcun ruolo operativo. Ma avrà diritto a segreterie, staff e uffici dedicati? Se così fosse, i costi sarebbero ingiustificabili, anche agli occhi della Corte dei Conti", sottolineano Natale e Sanna.

Priorità - A loro avviso, la priorità della Regione dovrebbe essere ben altra: "Mentre la Liguria affronta sfide quotidiane in temi come infrastrutture, sanità, lavoro e ambiente, il centrodestra si occupa solo di spartizione delle poltrone", concludono i due esponenti del PD. "Questa non è la politica di cui la Liguria ha bisogno".