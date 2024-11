Legge per le vittime dell'incuria entro gennaio: Cavo, “Un segnale concreto per le famiglie colpite”

La Camera dei Deputati voterà entro la fine di gennaio la legge per il riconoscimento di benefici economici, educativi e lavorativi ai familiari delle vittime di cedimenti di infrastrutture stradali e autostradali nazionali. L’annuncio arriva da Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati, che ha sottolineato come la proposta abbia ricevuto consenso trasversale da tutte le forze politiche.

Un calendario rapido per l’approvazione – La legge è stata inserita nella prima finestra utile dalla conferenza dei capigruppo, subito dopo l’approvazione della legge finanziaria, grazie alla richiesta del gruppo Noi Moderati. "Ringrazio il gruppo per essersi fatto carico della rapida calendarizzazione", ha dichiarato Cavo, aggiungendo che il voto rappresenta un passo importante verso l’approvazione definitiva, dopo il via libera della scorsa settimana al Senato.

Sostegno concreto per le vittime – Il provvedimento, condiviso con il Comitato delle vittime del ponte Morandi, prevede misure di sostegno per venire incontro ai bisogni delle famiglie colpite da tragedie legate a cedimenti infrastrutturali. Tra gli interventi figurano benefici economici, opportunità educative per i familiari e misure per il reinserimento lavorativo. "Si tratta di una risposta importante, ma parziale, di fronte a tragedie che non devono più ripetersi", ha sottolineato Cavo.

Un segnale di unità politica – L’approvazione rapida della legge sottolinea l’ampio consenso politico e il coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). "È una risposta condivisa da tutte le forze politiche e dal Mit, un segnale forte di vicinanza alle famiglie delle vittime", ha spiegato la deputata. Il disegno di legge rappresenta un passo verso un sistema più attento alle conseguenze umane delle criticità infrastrutturali.

Un impegno per il futuro – Ilaria Cavo, prima firmataria di una proposta di legge identica che sarà abbinata alla Camera, ha ribadito la necessità di un impegno collettivo per garantire che tragedie come quelle del ponte Morandi non si ripetano. "Questa legge è un segnale, ma il vero obiettivo resta la prevenzione e la sicurezza delle nostre infrastrutture", ha concluso.