Genova: sciopero generale venerdì 29, Cgil e Uil in piazza dalle 9

Genova si prepara a scendere in piazza per lo sciopero generale del 29 novembre, indetto da Cgil e Uil. Il concentramento dei manifestanti è previsto per le 9 in piazza Acquaverde, di fronte alla stazione di Genova Principe. Da lì, la manifestazione si snoderà attraverso le vie del centro per concludersi in piazza Matteotti con un comizio finale.

"Scendiamo in piazza e scioperiamo perché questo governo non ha dato le risposte giuste, quelle che avevamo chiesto da tempo per garantire stabilità ai giovani, per aumentare il potere d’acquisto di stipendi e pensioni", ha dichiarato oggi Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria, durante una conferenza stampa. "Inoltre, ci sono oltre 5 milioni di lavoratori in attesa dei rinnovi contrattuali. È necessario recuperare il potere d’acquisto delle pensioni: i tre euro che il governo ha previsto nella legge di bilancio sono ridicoli. E c’è una questione fiscale che resta irrisolta, con l’assenza di una seria riforma".

I sindacati si aspettano una partecipazione numerosa, con oltre venti pullman provenienti da tutta la regione. "I lavoratori liguri guadagnano mediamente 4.500 euro in meno rispetto al resto del Nord Ovest. Inoltre, il 50% dei dipendenti in Liguria guadagna meno di 20.000 euro lordi all’anno", ha aggiunto Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria. "Nel contempo, si registrano 20 condoni per le categorie che evadono il fisco, con un’evasione fiscale di 182 miliardi di euro, dieci volte superiore all’illecito prodotto dalle mafie. In Liguria l’evasione ammonta a 5,3 miliardi, una cifra che basterebbe a risanare il buco di 250 milioni nella sanità".

Alla manifestazione non aderirà la Cisl, che ha una posizione divergente. "Speriamo di reincontrarla", ha commentato Calà. "Abbiamo opinioni diverse, poiché in questi giorni sembrava che l'idea fosse quella di sostenere che tutto vada bene, con la finanziaria che avrebbe addirittura previsto soldi per i lavoratori. Io, però, aspetto il primo gennaio per capire se ci sarà un patto segreto che assicurerà davvero i fondi per i lavoratori".