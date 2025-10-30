Genova, mattinata difficile sulle strade: pioggia e asfalto viscido, serie di incidenti in città

La pioggia che da questa mattina interessa il capoluogo ligure ha reso le strade particolarmente insidiose, provocando una lunga serie di incidenti che hanno mandato in tilt il traffico cittadino.

Il più serio si è verificato intorno alle 9 in via Bensa, dove uno scooter si è scontrato con un autobus di linea. Il conducente del mezzo a due ruote, ferito ma cosciente, è stato soccorso da una squadra dei vigili del fuoco. Successivamente il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera.

La corsa dell’autobus è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Locale, provocando lunghe code e rallentamenti nel tratto.

La mattinata, però, è stata caratterizzata da una serie di sinistri in diverse zone della città, tutti legati alle condizioni del manto stradale bagnato: incidenti si sono registrati a Pra’ (via Finale), Marassi (viale Bracelli), alla Foce (viale Brigate Partigiane) e in via Gramsci, nel centro cittadino. In tutti i casi sono rimasti coinvolti motociclisti.

