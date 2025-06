Genova, lite familiare degenera: la Polizia trova droga in casa, minorenne denunciato

Un normale intervento per una lite in famiglia ha portato alla scoperta di un’attività di spaccio all’interno di un’abitazione in via Montevideo, a Genova. Protagonista della vicenda un ragazzo di 17 anni, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lite domestica – Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti nei giorni scorsi, di prima mattina, a seguito di una segnalazione per una violenta discussione tra padre e figlio. Il giovane, in preda a un attacco d’ira, aveva distrutto una sedia. Mentre cercavano di ricostruire i motivi della lite, i poliziotti hanno percepito un forte odore di cannabis provenire dalla stanza del minore.

Perquisizione – Alla domanda diretta degli agenti, il 17enne ha inizialmente negato di avere sostanze illegali, salvo poi consegnare un primo pezzo di cannabis nascosto in un astuccio. Da lì è scattata una perquisizione approfondita della camera, dove sono stati trovati 83 grammi di marijuana divisi in dosi, tre bilancini di precisione, due coltellini e diverso materiale per il confezionamento.

Denaro e indizi – Oltre alla sostanza, gli agenti hanno sequestrato 575 euro in contanti, parte dei quali sigillati con cellophane e accompagnati da un biglietto, dettaglio che rafforza il sospetto di attività di spaccio. Il cellulare del ragazzo è stato sequestrato per verificare eventuali contatti o trattative legate alla vendita di droga.

