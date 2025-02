Genova, Lions Club: 'Let's Dance! Cinecarnevale', il 4 marzo serata a favore della Banca Occhi Melvin Jones

Un'occasione per ballare e fare del bene: il 4 marzo 2025 a partire dalle 20, i Lions Clubs Genova Insieme e Genova Andrea d'Oria organizzano il "LET'S DANCE! IL CINE-CARNEVALE" per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones ETS. L’appuntamento è al Palazzo Pitto (già Centurione Cambiaso) in piazza Fossatello 3, nel cuore del centro storico.

Dettagli dell'evento - La serata offrirà agli ospiti una ricca selezione di musica, cibo e drink in un ambiente accogliente e festoso. Sarà possibile partecipare in abbigliamento normale, in quanto l'uso della maschera non è obbligatorio, ma sicuramente benvenuto. Scopo benefico - L'iniziativa è interamente finalizzata a raccogliere fondi per la Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, un'organizzazione no-profit che da anni lavora per la donazione e il trapianto di cornee, con l'obiettivo di restituire la vista a chi soffre di cecità. "Il nostro impegno, come Lions Clubs, è dare il nostro contributo alla comunità e promuovere progetti di grande valore sociale, come quello della Banca degli Occhi", afferma Patrizia, uno degli organizzatori dell'evento.

Contributo e prenotazioni - La partecipazione all’evento richiede una prenotazione obbligatoria entro il 28 febbraio 2025. Il contributo per la serata è fissato a una offerta minima di 55€. Per prenotare, è necessario contattare Patrizia al numero 329/5564241. Gli ospiti potranno anche effettuare una donazione direttamente tramite bonifico bancario: l'IBAN da utilizzare è IT40P0503401400000000005178, con la causale "NOME COGNOME - CARNEVALE 2025".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.