Genova, Leonardo guida la digitalizzazione dell’industria con il progetto Damas

"Genova si conferma città pioniera nella digitalizzazione grazie anche all’attività di Leonardo, leader nel settore automotive e aerospaziale. Il progetto Damas, coordinato proprio da Leonardo, parte dalla Liguria per guidare la trasformazione digitale e sostenibile del settore a livello nazionale. Gli access desk attivati, a partire da quello genovese, offrono alle imprese un punto di riferimento unico per accedere a risorse e servizi, favorendo l’integrazione tra sistemi e software con benefici sia in ambito civile che militare. La Liguria, già punto di riferimento per i dati, la cyber security e la blue economy, rafforza così il proprio ruolo strategico nell’innovazione tecnologica. La connessione tra piattaforme diverse e la collaborazione tra pubblico e privato migliorano inoltre la qualità della vita e ottimizzano le risorse per imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini". Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, durante l'incontro che ha riunito nella sede di Torre Fiumara l'ad e dg di Leonardo, Roberto Cingolani, e le principali aziende del settore per presentare le ultime novità e definire la strategia territoriale. Leonardo sta accelerando la digitalizzazione delle filiere aerospaziale e automotive con il progetto Damas, già operativo con 16 access desk in tutta Italia. Il primo di questi, attivato proprio a Genova, è gestito dal Distretto tecnologico ligure Siit.

Piana - "Sostenere il percorso di crescita delle imprese legate alla filiera dell'aerospazio e dell'automotive nella trasformazione digitale con iniziative come quella del Damas ci consente non solo di creare valore imprenditoriale sul territorio, ma anche di favorire nuove partnership strategiche – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico, Alessio Piana –. È positivo che un’eccellenza nazionale, e genovese, come Leonardo coordini un polo di questa portata, che fornirà formazione e competenze per supportare le evoluzioni tecnologiche di questi due settori. Regione Liguria continuerà a fare la sua parte, in sinergia con i lavori della cabina economica del Nord-Ovest, che ha come settori di sviluppo macroregionale anche l’aerospazio e l’automotive, e con le misure della programmazione FESR, che vedranno risorse dedicate a questi temi". Nello specifico, il progetto Damas (Digital Hub for Automotive and Aerospace) è coordinato da Leonardo e supporta la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese italiane nei settori aerospaziale e automotive. Avviato due anni fa, fa parte della rete europea Edith ed è finanziato dal PNRR. Con sede a Genova e 16 access desk in tutta Italia, offre accesso a tecnologie avanzate, formazione e supporto per favorire l’innovazione e la competitività delle aziende.

Contenuti - Il progetto DAMAS (Digital Hub for Automotive and Aerospace), lanciato da Leonardo, mira a sostenere la trasformazione digitale delle imprese italiane, con particolare focus sui settori aerospaziale e automotive. Coordinato da Leonardo, il progetto coinvolge 16 Access Desk attivi in tutta Italia, il primo dei quali è stato inaugurato proprio a Genova, nella sede del Distretto Tecnologico Ligure (SIIT). Il polo ligure diventa così punto di riferimento nazionale per l’innovazione digitale, rafforzando ulteriormente la posizione strategica della regione nel panorama tecnologico internazionale.

Innovazione e sostenibilità - DAMAS punta a integrare tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, l’high performance computing, il cloud computing e i digital twin, creando un ecosistema digitale che facilita l'accesso a risorse, formazione e finanziamenti. La collaborazione tra i principali attori industriali e i centri di ricerca favorisce l'emergere di nuove opportunità di sviluppo. DAMAS sfrutta una potente infrastruttura di supercalcolo, con supercomputer come il davinci-1 di Leonardo, uno dei più avanzati al mondo nel settore aerospaziale e della difesa. Questi strumenti permettono di testare e prototipare soluzioni innovative, riducendo i rischi e accelerando il processo di innovazione. Il progetto offre anche supporto alle aziende nell'accesso ai finanziamenti, concretizzando così i processi di digitalizzazione.

Formazione e competenze - Un aspetto fondamentale del progetto DAMAS è la formazione continua. L'Hub offre percorsi personalizzati per le imprese, attraverso laboratori di sperimentazione e Digital Maturity Assessment, per migliorare il livello di digitalizzazione e ottimizzare i processi produttivi. L’obiettivo è preparare le aziende a competere a livello globale, favorendo la diffusione di competenze digitali cruciali per l’evoluzione del settore.

Genova come polo tecnologico - Genova, sede principale di Leonardo per la sicurezza fisica e cyber, è al centro delle operazioni di DAMAS. Oltre ai laboratori di innovazione tecnologica, la città ospita anche il centro di supercalcolo davinci-1, una risorsa fondamentale per la trasformazione dell'industria. Leonardo ha scelto Genova come cuore strategico per i suoi investimenti in digitalizzazione, confermando il ruolo cruciale della città nella crescita del settore tecnologico.

