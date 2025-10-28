Genova: lavoratori metro senza stipendio ricevuti a Tursi da sindaca Salis, giunta e capigruppo. In vista nuova diffida alla ditta
di Stefano Rissetto
Lo sciopero prosegue ad oltranza sino al pagamento delle retribuzioni, per le quali l'amministrazione si fa garante
Giornata di tensione a Genova, dove i lavoratori impegnati nei cantieri della metropolitana di Brin e Corvetto prima hanno proclamato uno sciopero improvviso per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi e poi, nel pomeriggio, hanno interrotto i lavori del Consiglio comunale per chiedere un intervento immediato del Comune, capofila dell’appalto e già informato del problema da diversi giorni.
Le rappresentanze sindacali di Filca Cisl Fillea Cgil sono state ricevute dalla Sindaca Silvia Salis, dalla Giunta e da tutti i capo gruppo. Dall’incontro è emersa la decisione dell’Amministrazione di inviare alla ditta incaricata dell’appalto, la Manelli, una seconda diffida ad effettuare subito il pagamento delle retribuzioni arretrate. In mancanza dei pagamenti, l’amministrazione, in qualità di committente dell’appalto, si è detta pronta a saldare le spettanze. Filca Cisl e Fillea Cgil ritengono positiva l’assunzione di responsabilità dell’amministrazione comunale a tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori coinvolti. Lo sciopero prosegue ad oltranza sino al pagamento delle retribuzioni.
Gli operai, dipendenti della ditta Manelli, non hanno ancora ricevuto la busta paga di settembre e temono di restare senza quella di ottobre.
Gli edili denunciano una situazione insostenibile, che definiscono inaccettabile per un cantiere pubblico di tale rilevanza strategica. Fin dalla mattinata sono intervenuti i rappresentanti sindacali Andrea Tafaria (Filca Cisl Liguria) e Serafino Larosa (Fillea Cgil), che hanno espresso solidarietà ai lavoratori e chiesto garanzie sui pagamenti e sulla continuità delle opere.
La vertenza rischia di rallentare ulteriormente i lavori di ampliamento della metropolitana, considerata una delle opere chiave per la mobilità genovese.
