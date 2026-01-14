Genova, lancia Zenia: l’assistente virtuale del Comune

Il Comune di Genova potenzia il proprio percorso di innovazione digitale con il lancio di Zenia, il nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, pensato per semplificare e rendere più immediato il rapporto tra Amministrazione e cittadini. Integrato nel sito istituzionale www.comune.genova.it, e raggiungibile direttamente al link www.comune.genova.it/zenia, zenia è attivo 24 ore su 24 e consente a residenti, utenti e visitatori di orientarsi con facilità tra servizi, uffici, informazioni e contatti utili.





L'assistente è infatti utilizzabile in nove lingue - italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, rumeno, bengalese e urdu - ed è progettato per essere fruibile anche da persone con disabilità grazie alla compatibilità con i principali strumenti di accessibilità.





"Il progetto Zenia nasce dalla volontà del nostro Ente di rendere l'accesso ai servizi comunali sempre più semplice, rapido e inclusivo, rafforzando al tempo stesso la trasparenza e la qualità del dialogo con i cittadini - ha detto l'assessora all'Informatica, alla Transizione digitale e al Personale Rita Bruzzone -. L'obiettivo è costruire servizi digitali che offrano informazioni chiare, affidabili e facilmente fruibili da tutti. Inoltre, la scelta di rendere il chatbot disponibile in più lingue rappresenta un passo concreto verso una pubblica amministrazione più vicina alle persone e realmente orientata all'innovazione. Abbiamo scelto di rendere disponibile il chatbot in più lingue perché sia uno strumento realmente inclusivo, vicino alle persone e orientato all'innovazione anche per chi utilizza tecnologie assistive per la navigazione".





