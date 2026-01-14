Rapallo e Portofino lanciano una società “in house” per parcheggi e turismo

Rapallo compie un passo importante verso la gestione innovativa dei servizi pubblici. Questa mattina la Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio delle procedure finalizzate alla creazione di una società “in house” a controllo congiunto con il Comune di Portofino.





L’obiettivo è dar vita a una struttura operativa condivisa per la gestione coordinata di servizi strategici di interesse comune, con particolare attenzione all’accoglienza turistica e alla valorizzazione del territorio. In una prima fase, la nuova società si occuperà della gestione dei parcheggi a pagamento, degli sbarchi croceristici e del coordinamento dei flussi turistici, al fine di promuovere cultura, paesaggio ed economia locali.





“Con questo provvedimento concretizziamo un punto centrale delle nostre linee programmatiche – afferma il Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci – La collaborazione con Portofino è una scelta naturale: condividiamo flussi turistici internazionali e sfide logistiche che richiedono risposte integrate. La società 'in house' non sarà solo uno strumento tecnico, ma un vero motore di sinergia per ottimizzare risorse umane e finanziarie, offrendo servizi di alto livello a residenti e visitatori”.





“La collaborazione con Portofino ci permetterà di partire con basi solide – aggiunge il Sindaco Ricci – pur mantenendo un controllo rigoroso su ogni fase. I nostri uffici effettueranno verifiche tecnico-economiche, supportate da un advisory indipendente, prima del voto finale in Consiglio Comunale. Priorità assoluta resta l’efficienza e l’interesse della cittadinanza”.





Secondo l’Assessore alle politiche finanziarie, Fabio Mustorgi, “questo passo rafforza i servizi a Rapallo e stimola il turismo, a beneficio di commercianti, ristoratori e albergatori. La partnership con Portofino può diventare un volano economico, liberando risorse per la manutenzione della città. Sono inoltre allo studio collegamenti tra Rapallo e Portofino per potenziare la 'via del mare' e migliorare la viabilità ordinaria”.





L’atto di indirizzo coinvolge i Settori Amministrativo, Finanziario e dei Servizi alla Persona (turismo), con il supporto della Polizia Locale per la gestione della sosta. I costi di costituzione della nuova società saranno ripartiti equamente tra i due Comuni. Il provvedimento è stato trasmesso al Comune di Portofino per la necessaria presa d’atto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.