Genova, Confcommercio inaugura i CIV di Multedo e Molassana

Il sistema dei Centri Integrati di Via di Confcommercio Genova si amplia con la costituzione di due nuovi CIV, Multedo e Molassana, espressione di territori diversi ma accomunati dall’obiettivo di sostenere il commercio di prossimità e rafforzare il tessuto economico locale.





Il CIV di Multedo nasce in un quartiere strategico del ponente genovese, caratterizzato da una forte identità residenziale e da una posizione complessa tra infrastrutture, aree industriali e grandi assi di collegamento. In un contesto segnato da criticità legate alla viabilità e all’impatto delle grandi opere, il CIV si propone come strumento di aggregazione tra gli operatori economici, di dialogo strutturato con le istituzioni e di promozione di azioni condivise per la riqualificazione e il rilancio commerciale del quartiere.





Il CIV di Molassana prende invece forma in uno dei quartieri più popolosi della Valbisagno, da sempre punto di riferimento per il commercio di vicinato. Qui il tessuto commerciale, diffuso e storicamente radicato, rappresenta un vero e proprio centro naturale per la comunità. Il nuovo CIV nasce con l’obiettivo di valorizzare queste peculiarità, migliorare la qualità urbana e rafforzare l’identità territoriale attraverso progetti e iniziative comuni.





"La nascita dei CIV di Multedo e Molassana – commenta Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova – conferma l’attualità del progetto dei Centri Integrati di Via, uno strumento concreto ed efficace per sostenere il commercio di vicinato e affrontare le sfide urbane attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità locali".





Con queste due nuove costituzioni, Confcommercio Genova rinnova il proprio impegno nella promozione di modelli di sviluppo partecipato, capaci di coniugare crescita economica, qualità della vita e identità dei quartieri.

