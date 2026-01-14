Genova, verde e parchi: task force del Comune per gli alberi pericolanti

Il Comune di Genova rafforza il presidio sul verde pubblico e sulla sicurezza urbana con l’attivazione di una task force dedicata al monitoraggio e alla gestione degli alberi potenzialmente pericolanti. L’iniziativa nasce per prevenire rischi per cittadini e infrastrutture, soprattutto in seguito agli eventi meteo estremi sempre più frequenti.





A coordinare l’intervento è l’assessore comunale al Verde Francesca Coppola, che ha spiegato come l’obiettivo sia quello di accelerare controlli, manutenzioni e interventi urgenti sugli alberi a rischio. «La tutela del verde deve andare di pari passo con la sicurezza – ha sottolineato –. Stiamo lavorando per rendere più rapidi ed efficaci i sopralluoghi e le azioni necessarie, intervenendo prima che si verifichino situazioni di pericolo».





Sul tema è intervenuta anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha ribadito la centralità del progetto nell’azione amministrativa.





Un ruolo operativo chiave sarà svolto da Aster, la società partecipata del Comune, guidata dalla direttrice generale Francesca Aleo. Aster si occuperà delle verifiche tecniche, della manutenzione ordinaria e straordinaria e degli interventi di messa in sicurezza, in stretto coordinamento con gli uffici comunali.





La task force lavorerà su segnalazioni dei cittadini, controlli programmati e analisi preventive, con l’obiettivo di coniugare sicurezza, sostenibilità e tutela del verde, rispondendo in modo più tempestivo alle criticità e migliorando la gestione complessiva dei parchi e delle alberature cittadine.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.