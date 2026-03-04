Torna percorribile la via Aurelia dopo la frana ad Arenzano

Durante la chiusura completa, unica alternativa alla strada statale è stata l’autostrada A10, con esenzione pedaggi tra i caselli di Arenzano e Genova Pra’ per attenuare i disagi ai pendolari e agli automobilisti, misura che ha alleggerito l’impatto economico del blocco.
Per mitigare l’interruzione della viabilità, Regione Liguria e Trenitalia hanno istituito fermate straordinarie dei treni regionali alla stazione di Genova Vesima, con 10 stop al giorno fino al 15 marzo, prolungando questa misura ben oltre la data iniziale per fornire un’alternativa reale agli spostamenti su gomma.
Anche il servizio urbano ha risposto all’emergenza: ad esempio, la linea 708 di AMT è stata prolungata per collegare Voltri con Vesima, offrendo maggiore copertura di trasporto pubblico locale in sostituzione della viabilità stradale limitata.
Con la riapertura dell’Aurelia dalla serata di oggi, i residenti del Ponente ligure torneranno a percorrere la statale come prima dell’incidente, mentre alcune attività di completamento dei lavori proseguiranno senza interferire con la circolazione. Gli interventi ferroviari straordinari resteranno in vigore per qualche giorno ancora, fino al 15 marzo, per accompagnare la normalizzazione dei servizi.
La riapertura arriva in tempo anche per eventi primaverili e per l’avvio della stagione turistica, segnando la fine di settimane complesse per la mobilità nella Riviera di Ponente ligure.