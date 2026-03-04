Torna percorribile la via Aurelia dopo la frana ad Arenzano

Riapre oggi mercoledì 4 marzo, intorno alle ore 18, la strada statale Aurelia nel tratto di Arenzano, nel Ponente genovese, dopo oltre un mese di chiusura a causa di una frana che il 25 gennaio scorso ha travolto la carreggiata poco prima della galleria Pizzo. La conferma arriva dai vertici di ANAS e dall’amministrazione comunale: non ci sarà nessuna ulteriore proroga della chiusura e il traffico tornerà a scorrere a doppio senso nelle prossime ore.

Il movimento di versante aveva depositato tonnellate di materiale sull’asfalto, bloccando la viabilità in un tratto strategico della Riviera ligure, con ripercussioni per residenti e pendolari. Le squadre specializzate di ANAS e delle imprese incaricate hanno lavorato per settimane per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza il versante. Sono state necessarie due esplosioni controllate per rimuovere massi di grandi dimensioni e l’uso di elicotteri per il posizionamento delle reti paramassi in quota.

Durante la chiusura completa, unica alternativa alla strada statale è stata l’autostrada A10, con esenzione pedaggi tra i caselli di Arenzano e Genova Pra’ per attenuare i disagi ai pendolari e agli automobilisti, misura che ha alleggerito l’impatto economico del blocco. Per mitigare l’interruzione della viabilità, Regione Liguria e Trenitalia hanno istituito fermate straordinarie dei treni regionali alla stazione di Genova Vesima, con 10 stop al giorno fino al 15 marzo, prolungando questa misura ben oltre la data iniziale per fornire un’alternativa reale agli spostamenti su gomma. Anche il servizio urbano ha risposto all’emergenza: ad esempio, la linea 708 di AMT è stata prolungata per collegare Voltri con Vesima, offrendo maggiore copertura di trasporto pubblico locale in sostituzione della viabilità stradale limitata. Con la riapertura dell’Aurelia dalla serata di oggi, i residenti del Ponente ligure torneranno a percorrere la statale come prima dell’incidente, mentre alcune attività di completamento dei lavori proseguiranno senza interferire con la circolazione. Gli interventi ferroviari straordinari resteranno in vigore per qualche giorno ancora, fino al 15 marzo, per accompagnare la normalizzazione dei servizi. La riapertura arriva in tempo anche per eventi primaverili e per l’avvio della stagione turistica, segnando la fine di settimane complesse per la mobilità nella Riviera di Ponente ligure.

