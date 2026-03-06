Giornata internazionale dei diritti delle donne: lunedì sciopero indetto da Filcams Cgil e Fic Cgil

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne Filcams Cgil e Flc Cgil hanno proclamato lo sciopero nazionale per l’intera giornata nei settori commercio, turismo, terziario e scuola pubblica e privata, università, ricerca, formazione professionale e alta formazione artistica e musicale.

Di fronte alla recrudescenza di una cultura maschilista, misogina, patriarcale, che si traduce in frequenti episodi di violenza e discriminazione, Filcams e Flc intendono riaffermare i diritti delle donne, a partire dalla propria autodeterminazione e la parità di genere.

L’Italia è ai primi posti nel mondo per gender pay gap e per incidenza del lavoro povero e precario; il lavoro di cura è ancora tutto scaricato sulle donne e le professioni interessate alla giornata di sciopero del 9 marzo vedono una predominanza di lavoratrici tra le più sottopagate.

L’irresponsabilità e l’arretratezza culturale della classe politica che guida il Paese richiedono una reazione decisa, immediata e strutturata.

Lo sciopero è uno strumento di lotta, espressione di un impegno e va ben oltre l’8 e il 9 marzo per farsi azione concreta e quotidiana nei luoghi di lavoro e nella società, nella convinzione che insieme a tutte le donne e a tutti gli uomini nel mondo che credono nella giustizia e nella parità di genere, sia possibile cambiare le cose.

Filcams Cgil e Flc Cgil Liguria lunedì 9 marzo, aderiscono alla manifestazione R-Esistenze, con concentramento alle ore 18 a Genova in via Fanti d’Italia a Genova.

