Il Movimento Donne Coldiretti Liguria consegna mimose nelle Rsa

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Movimento Donne Coldiretti Liguria celebra l’8 marzo con una serie di iniziative sul territorio che uniscono attenzione sociale, valorizzazione delle produzioni locali e vicinanza alle comunità.

Nel weekend le imprenditrici agricole liguri saranno impegnate nella consegna di mazzetti di mimosa agli ospiti di alcune RSA del territorio, un gesto simbolico di affetto e vicinanza rivolto in particolare alle donne anziane. Le iniziative coinvolgeranno le diverse province liguri: a Genova presso la RSA Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori, alla Spezia al centro socio sanitario Sacro Cuore di Brugnato e a Savona presso la RSA La Riviera, mentre a Imperia la consegna avverrà lunedì 9 marzo alla Casa Rachele di Vallecrosia.

Un momento semplice ma carico di significato, che vuole sottolineare il valore della solidarietà e del legame tra generazioni, aspetti da sempre centrali nell’impegno delle imprenditrici agricole.

“In Liguria oltre un’azienda agricola su quattro è guidata da donne”, sottolinea Anna Fazio, responsabile Donne Coldiretti Liguria, “e sempre più spesso queste imprese sono protagoniste non solo dal punto di vista produttivo, ma anche sociale. L’agricoltura femminile è infatti molto attiva nei progetti di agricoltura sociale, nelle fattorie didattiche e nelle iniziative dedicate alle comunità. La consegna delle mimose nelle RSA vuole essere un gesto di vicinanza verso chi ha costruito il nostro territorio e un modo per ricordare che il ruolo delle donne, ieri come oggi, è fondamentale per la crescita della società.”

Le iniziative si inseriscono in un contesto nazionale in cui il ruolo delle donne nel settore agricolo è sempre più centrale: in Italia sono quasi 200 mila le imprenditrici agricole, pari a circa il 28% delle aziende del comparto, spesso protagoniste di percorsi innovativi che spaziano dalla vendita diretta all’agriturismo, dall’agricoltura sociale alla trasformazione dei prodotti.

Accanto alle attività nelle strutture sociosanitarie, l’8 marzo sarà celebrato anche nei mercati di Campagna Amica, con iniziative dedicate alla solidarietà e alla valorizzazione delle produzioni locali.

A Genova, al mercato di Campagna Amica di Via del Campo, sabato 7 marzo saranno presenti le volontarie dell’associazione La Zanzara, che proporranno – sotto forma di donazione – prodotti di maglieria realizzati da donne impegnate in un percorso di uscita da situazioni di disagio.

Sempre sabato 7 marzo, al mercato di Campagna Amica di Bordighera, in piazza Garibaldi, i produttori regaleranno alle clienti la mimosa di Seborga a km zero, un modo per celebrare la giornata della donna sostenendo al tempo stesso una produzione simbolo del territorio.

“Queste iniziative dimostrano come l’agricoltura sappia essere non solo economia, ma anche presidio sociale e culturale dei territori”, commentano Gianluca Boeri, presidente Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale. “Le donne hanno un ruolo sempre più importante nello sviluppo del settore agricolo e nella costruzione di modelli produttivi innovativi, sostenibili e fortemente legati alle comunità locali. Valorizzare l’imprenditoria femminile significa rafforzare l’agricoltura e, allo stesso tempo, creare opportunità di crescita per tutto il territorio.”

Un’agricoltura, dunque, sempre più attenta alla sostenibilità, all’innovazione e alla dimensione sociale, in cui il contributo delle donne continua a rappresentare un elemento fondamentale per il futuro del settore e delle comunità rurali.

