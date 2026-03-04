Genova, 24 Vice Ispettori assegnati alla Questura: potenziati i servizi di sicurezza

Sono 24 i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Genova dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al termine del 19° Corso di formazione svolto presso gli Istituti di Nettuno, Spoleto e Campobasso. Un percorso che ha permesso loro di acquisire solide competenze professionali e operative, culminato con il giuramento conclusivo.

Tra i neo assegnati figurano operatori con precedenti esperienze di servizio, anche pluriennali, maturate in diverse sedi – tra cui Roma, Grosseto, Salerno, Livorno, Gorizia, Firenze, Arezzo e Prato – prevalentemente in ambito di Questura. In passato hanno ricoperto il ruolo di Agenti e Assistenti, svolgendo incarichi operativi, investigativi e amministrativi. Altri, invece, provengono dalla vita civile, dopo aver completato specifici percorsi di studio.

I Vice Ispettori, primi collaboratori dei Funzionari, rivestono un ruolo strategico all’interno dell’organizzazione: rappresentano un punto di riferimento per l’attività info-investigativa della Questura e dei Commissariati cittadini e distaccati, oltre a svolgere rilevanti compiti di carattere gestionale.

Concluso un breve periodo di affiancamento, da ieri i nuovi Vice Ispettori sono stati destinati a diversi ambiti operativi, contribuendo anche al rafforzamento delle attività di controllo del territorio e dei servizi di sala operativa.

La preparazione acquisita nelle scuole di Polizia, unita alle esperienze già maturate e alla forte motivazione dimostrata verso la nuova sede di servizio, favorirà una rapida integrazione a beneficio della sicurezza del territorio.

Le nuove assegnazioni, pur tenendo conto del fisiologico turnover, consentiranno un significativo potenziamento dei servizi della Questura e dei Commissariati del capoluogo e della provincia.

