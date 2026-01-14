Autostrade, riaprono i cantieri: ecco cosa ci aspetta in viaggio

Con la fine della pausa invernale tornano operativi i cantieri sulle autostrade liguri, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. A fare il punto è Luca Della Longa, direttore del Primo Tronco di Autostrade per l’Italia, intervenuto ai microfoni di Telenord per illustrare cosa attende gli automobilisti nelle prossime settimane.





La riapertura dei cantieri rientra nel programma di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale, reso necessario dopo anni di interventi straordinari su viadotti, gallerie e pavimentazioni. «Si tratta di lavori fondamentali per la sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture – ha spiegato Della Longa – che devono essere portati avanti rispettando un equilibrio tra esigenze di cantiere e flussi di traffico».





Secondo il direttore del Primo Tronco, l’obiettivo è ridurre al minimo i disagi, concentrando gli interventi più impattanti nelle fasce orarie meno trafficate e potenziando l’informazione agli utenti. Resteranno comunque possibili restringimenti di carreggiata e rallentamenti, soprattutto nei tratti più delicati della rete ligure.





Autostrade per l’Italia invita gli automobilisti a pianificare gli spostamenti, consultando i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale su cantieri e viabilità. «La collaborazione degli utenti è essenziale – ha concluso Della Longa – per affrontare questa fase con maggiore consapevolezza, sapendo che i lavori sono un investimento sulla sicurezza futura».

