La Spezia: domenica la tradizionale benedizione degli animali

Domenica 18 gennaio alle ore 11:30, Piazza Europa si riempirà di vita e affetto per la tradizionale “Benedizione degli Animali”, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali.

Alla cerimonia, organizzata dal Comune della Spezia in collaborazione con l’Associazione di Volontariato L’IMPRONTA Volontari Indipendenti Canile ODV che gestisce per il canile municipale, parteciperà il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’Assessore alla tutela animali Lorenzo Brogi. La “Benedizione degli Animali”, sarà anche l’occasione per consegnare gli Attestati di Fedeltà ai cittadini che hanno scelto di adottare un cane o un gatto dal canile municipale, regalando loro una nuova vita fatta di amore e cura.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La Benedizione degli Animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate è una celebrazione a cui questa Amministrazione ha ridato importanza, che negli anni è diventata un appuntamento molto sentito dalla città. Sant’Antonio, protettore degli animali, richiama tutti noi al rispetto, alla cura e alla responsabilità verso i nostri amici a quattro zampe, che fanno parte delle nostre famiglie. Questa iniziativa rappresenta anche un momento concreto per promuovere il benessere animale e valorizzare le adozioni, ma simboleggia tutta l’attenzione che abbiamo dedicato negli anni ai nostri amici a quattro zampe con importanti investimenti nel Canile Municipale, come le lampade riscaldanti per l’inverno e i nebulizzatori per l’estate, l’aumento delle aree sgambatura, nuovi gattili, un’area per i gatti malati di FELV, una riqualificazione completa di tutta la struttura e molto altro, per rendere la permanenza degli animali più dignitosa possibile”.

Un appuntamento che ogni anno richiama famiglie, bambini e amici a quattro zampe, creando un’atmosfera unica di condivisione e armonia. Cani, gatti, cavalli, uccellini e persino animali da cortile: tutti insieme per celebrare il legame profondo che ci unisce a loro, compagni fedeli e parte integrante delle nostre vite.

La benedizione non è solo un rito, ma un messaggio di rispetto e responsabilità verso gli animali e il nostro ecosistema. Un invito a riflettere sul valore della loro presenza, sull’affetto incondizionato che ci donano e sull’impegno che ciascuno di noi può assumere per il loro benessere. La cittadinanza è invitata partecipare con i propri animali domestici o da cortile.

