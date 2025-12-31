Genova: lancia petardi nei boschi, gli trovano in casa 7 kg di esplosivi

Sette chili di materiale pirotecnico sono stati sequestrati dai carabinieri forestali nell’abitazione di un uomo residente nell’entroterra della provincia di Genova. L’uomo è stato denunciato per detenzione di esplosivi e per accensioni ed esplosioni pericolose.





L’individuazione è avvenuta nell’ambito di una serie di controlli intensificati in questo periodo dai carabinieri forestali, mirati alla prevenzione degli incendi boschivi e alla tutela della fauna. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo era solito lanciare petardi e razzi dalle strade delle zone montane genovesi, mettendo a rischio l’ambiente e la sicurezza pubblica.





Il materiale sequestrato è stato posto sotto controllo, mentre proseguono gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

