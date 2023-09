Genova, la via principale di Nervi cambia: i marciapiedi saranno più larghi e la pavimentazione nuova

La via principale di Nervi sta per cambiare volto, addio al grigio dell'asfalto per fare spazio a una nuova pavimentazione per la carreggiata e per i marciapiedi che diventeranno più larghi in alcuni punti e allo stesso livello della parte centrale della strada. Inoltre la zona subirà un vero e proprio restyling con nuovi alberi e panchine. Questo è quello previsto per via Oberdan, che nei prossimi mesi vivrà una riqualificazione a tutto tondo che ha lo scopo di migliorare e rendere anche più accogliente l’aspetto della via, che era stata modificata con l’introduzione di una zona a traffico limitato (Ztl) che molto ha fatto discutere.

A curare il progetto è stata l’azienda del Comune, Aster, che ha curato la fattibilità tecnica ed economica. L'intervento interesse la zona da piazza Pittaluga fino all’incrocio con via del Commercio. Era già da tempo che si chiedeva un progetto simile e soprattutto il riordino della viabilità, come ha spiegato il presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo. Per quanto riguarda la mobilità dei veicoli, di fatto non cambia nulla, la larghezza della carreggiata resterà si perderanno soltanto una decina di posteggi dopo piazza Duca degli Abruzzi. Ora sono presenti 55 posteggi, alla fine di questo intervento ce ne saranno circa 45, ma pensiamo che si possa assorbire questa riduzione.

La carreggiata, sarà in trasbit (un materiale di colore chiaro, ndr) e i marciapiedi, saranno in pietra simil porfido, verranno poi rifatte le canalette e quindi pure le caditoie e la rete bianca così da evitare che i negozi si allaghino in caso di forti piogge. Sono interventi che non si vedranno, ma molto importanti e anche costosi. Gli alberi che verranno piantati saranno arancio o di bauhinia.