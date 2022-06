Genova, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli : "Siamo con Bucci ma vogliamo entrare in giunta"

di Redazione

La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli a Genova per sostenere il candidato sindaco Marco Bucci in vista delle elezioni del 12 giugno sottolinea: "L'obiettivo è esserci, essere presente, essere protagonista nella giunta Bucci. Quindi, Forza Italia fulcro del centrodestra lavorerà con il sindaco Bucci in giunta, questa volta, portando ovviamente le ricette di Forza Italia e del centrodestra, che sa fare".