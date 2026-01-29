Genova: la Regione dà il via libera per il Tunnel della Val Fontanabuona

La Regione Liguria ha espresso parere favorevole sulla fattibilità del progetto del tunnel della Val Fontanabuona, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il via libera è arrivato dal settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio, segnando un passaggio decisivo nell’iter dell’opera.

Il tunnel rientra tra le opere previste dall’accordo di compensazione per il crollo del ponte Morandi e comprende la realizzazione di un nuovo svincolo sull’autostrada A12, una rampa di collegamento lunga 5,6 chilometri e due gallerie destinate a collegare la costa del Tigullio con l’entroterra della Val Fontanabuona.

Secondo gli uffici regionali, il progetto “supera ogni criticità prospettabile attraverso soluzioni compatibili con le esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente” ed è conforme alle norme urbanistiche vigenti.

“Si tratta di un passo avanti fondamentale per un’opera strategica e attesa da tempo – hanno commentato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – che consentirà di collegare la Val Fontanabuona all’autostrada A12, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando la sicurezza della statale 225. Il parere positivo permetterà al Ministero di disporre di tutti gli elementi necessari per convocare la conferenza dei servizi finalizzata all’approvazione definitiva del progetto”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.