Genova, la Protezione Civile presenta a Palazzo Tursi il piano per rischio sismico e maremoto

Domani, martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 9, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi si terrà il convegno organizzato dalla Protezione Civile del Comune di Genova per presentare il piano per il rischio sismico e maremoto.





All’incontro parteciperanno l’assessore alla Protezione Civile, Massimo Ferrante, e il direttore generale del Comune, Pasquale Criscuolo.





Il programma prevede una serie di interventi tecnici e scientifici su prevenzione, microzonazione sismica, scenari di rischio e strumenti operativi per la gestione delle emergenze. Tra i relatori figurano esperti del DISTAV e DICCA dell’Università di Genova e della Regione Liguria, che illustreranno approcci innovativi, studi di microzonazione e attività laboratoriali svolte dagli studenti.





Il convegno si concluderà con una sessione di domande e risposte, offrendo un’occasione di confronto sul rafforzamento della sicurezza della città di Genova.

