Genova: la 'passeggiata dei bassotti' domenica 23 marzo in corso Italia

Il 23 marzo 2025 si terrà anche a Genova la Sausage Walk Italia. Appuntamento alle 10,30 sul belvedere Edoardo Firpo, all'altezza di Punta Vagno, quindi alle 11 si parte per il giro di boa di Lungomare Lombardo e si torna al punto di partenza.



Quest’anno, per la prima volta, l’evento si terrà in contemporanea in molte città italiane. Questa passeggiata speciale, che ogni anno richiama centinaia di partecipanti, è aperta a tutti e non richiede iscrizione. L’obiettivo della Sausage Walk Italia rimane infatti quello di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Bassotti e Poi Più-ODV, che si occupa di recupero e assistenza per bassotti in difficoltà.



Ogni acquisto di gadget effettuato durante l'evento contribuirà direttamente a questa causa. Per ogni prodotto venduto, saranno donati 3 euro all’associazione, a sostegno delle sue attività di recupero e sostegno per i bassotti in difficoltà. La partecipazione alla camminata è gratuita, e chiunque può unirsi all’iniziativa, portando il proprio bassotto e godendo di una giornata all’insegna della solidarietà e dell’amore per gli animali.

