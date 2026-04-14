Genova, l'inizio dei lavori al muraglione di via Napoli previsto per inizio maggio

Dopo mesi di attesa, arriva una prima indicazione concreta sui tempi di intervento per il muraglione di via Napoli, nel quartiere genovese del Lagaccio. I lavori di messa in sicurezza, attesi da tempo dai residenti, dovrebbero partire nei primi giorni di maggio, come annunciato dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante durante una risposta in consiglio comunale.

La questione era stata sollevata dal consigliere di Forza Italia Mario Mascia, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini preoccupati per la presenza prolungata delle transenne. Queste, installate ormai da mesi, hanno comportato la perdita di numerosi parcheggi, aggravando una situazione già critica per chi vive nella zona e non dispone di box privati o posti auto riservati.

Ferrante ha ricostruito l’origine della vicenda, spiegando che tutto è iniziato il 13 maggio 2025, quando si è verificato il distacco di materiale lapideo dal muraglione nel tratto compreso tra via Napoli e via Saporiti. In seguito all’intervento dei vigili del fuoco, è stato disposto il transennamento del marciapiede per motivi di sicurezza, misura obbligata per tutelare l’incolumità pubblica.

Successivamente, a fine gennaio 2026, nuove verifiche sono state effettuate dopo alcune segnalazioni. In quell’occasione è emerso che lo spostamento delle transenne aveva creato ulteriori criticità, in particolare per il transito pedonale, dato che gli attraversamenti risultavano distanti e poco accessibili. Per questo motivo è stato chiesto ad Aster di realizzare un percorso pedonale protetto sulla carreggiata, intervento che ha comportato, dal 2 febbraio 2026, l’eliminazione di ulteriori posti auto.

L’assessore ha sottolineato come la situazione sia stata aggravata da comportamenti non corretti, come lo spostamento delle transenne, che ha reso necessario un intervento più complesso. La soluzione prevista prevede la pulizia del muraglione dalla vegetazione, il disgaggio delle parti pericolanti e il successivo consolidamento strutturale, lungo un tratto di circa 200 metri.

Infine, Ferrante ha chiarito che l’opera rientra in un più ampio accordo quadro dedicato alla manutenzione dei muri cittadini, attualmente in fase di attivazione. L’avvio del cantiere è quindi imminente, con l’obiettivo di risolvere una criticità che da tempo incide sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti.

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