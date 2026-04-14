Genova, bocciata proposta di sperimentazione di parcheggi gratuiti in centro

A Genova si riaccende il confronto sulla gestione della sosta in centro e sulle misure a sostegno del commercio locale. La maggioranza guidata dalla giunta Salis ha infatti respinto la proposta di introdurre una sperimentazione di parcheggi gratuiti, avanzata dal centrodestra e sostenuta anche da Confcommercio, soprattutto dopo l’apertura del nuovo Waterfront Mall.

Il tema è stato affrontato a Palazzo Tursi, dove il vicesindaco Alessandro Terrile ha ribadito la contrarietà dell’amministrazione all’iniziativa. L’ordine del giorno, presentato dalla Lega e appoggiato da tutta l’opposizione, è stato quindi bocciato con i voti della maggioranza.

Nel documento promosso dai consiglieri Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua si sottolineava l’importanza di ampliare i parcheggi pubblici nelle aree limitrofe al centro storico per garantire accessibilità, sostenere il tessuto commerciale e migliorare la qualità della vita dei residenti. Secondo i proponenti, più stalli e nuove infrastrutture potrebbero anche incentivare famiglie e giovani coppie a trasferirsi nel cuore della città.

Di diverso avviso l’amministrazione comunale. Terrile ha ricordato che iniziative di sosta gratuita sono già state adottate in occasioni particolari, come durante i saldi o eventi straordinari, ma restano misure eccezionali. La strategia del Comune guarda invece a modelli tipici delle grandi città europee, privilegiando una mobilità che limiti l’accesso delle auto al centro e favorisca gli spostamenti a piedi e con il trasporto pubblico. In quest’ottica rientra anche l’investimento di circa 3 milioni di euro per il progetto del parcheggio di piazzale Kennedy, pensato come area di interscambio.

Il dibattito si inserisce in un contesto più ampio. In passato, la precedente amministrazione aveva introdotto i cosiddetti “kiss&buy”, parcheggi a tempo ridotto pensati per agevolare gli acquisti veloci, poi progressivamente abbandonati. Parallelamente, è stata accantonata anche l’idea di realizzare nuovi parcheggi in pieno centro, a favore di politiche orientate alla mobilità sostenibile.

Le preoccupazioni del mondo del commercio restano però alte. Confcommercio aveva proposto un sistema di bonus parcheggio, con due ore gratuite nelle Blu Area e un’estensione fino a quattro ore per chi effettua acquisti nei negozi di vicinato. Una misura che, almeno per il momento, non trova spazio nell’agenda della giunta.

Dura la reazione dell’opposizione, in particolare dei consiglieri di Fratelli d’Italia, che accusano l’amministrazione di ignorare le esigenze di cittadini e commercianti, bocciando quella che definiscono l’ennesima proposta utile a sostenere l’economia urbana.

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