Amt, valutazioni sulle limitazioni orarie per la gratuità degli over 70

Potrebbero arrivare novità per gli abbonamenti AMT dedicati agli over 70, in particolare per quanto riguarda la fascia oraria di utilizzo. Attualmente, infatti, il titolo di viaggio è valido solo a partire dalle 9:30, una limitazione che potrebbe essere rivista nei prossimi mesi per favorire una maggiore mobilità degli anziani.

Il tema è emerso durante una discussione in consiglio comunale, a seguito di un’interrogazione presentata dal consigliere Filippo Bruzzone. A rilanciare la questione è stata anche la Lista Civica Silvia Salis, che ha evidenziato come molti cittadini anziani abbiano l’esigenza di muoversi nelle prime ore del mattino, ad esempio per visite mediche, esami o altre necessità quotidiane.

Il vicesindaco Alessandro Terrile ha spiegato che l’attuale limitazione rappresenta una sorta di “tariffa di emergenza”, introdotta nell’ambito del percorso di risanamento di AMT. Nonostante ciò, la misura ha registrato un riscontro significativo: sono circa 38.000 gli over 70 che hanno aderito all’abbonamento annuale dal costo di 120 euro, segno di un’iniziativa ritenuta utile e apprezzata.

Allo stesso tempo, Terrile ha aperto alla possibilità di una revisione futura. La questione sarà infatti valutata nell’ambito del monitoraggio tariffario previsto tra settembre e ottobre, quando verranno coinvolti anche i sindacati dei pensionati e le associazioni dei consumatori.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di superare il limite orario attuale, arrivando eventualmente a eliminare il vincolo delle 9:30, purché lo consentano le condizioni economiche dell’azienda e prosegua positivamente il percorso di riequilibrio finanziario.

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